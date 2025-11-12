Israel anuncia abertura de passagem de fronteira para entrada de ajuda humanitária em Gaza
Uma vez dentro de Gaza, levar a ajuda ao destino final se complica devido à destruição de grande parte da infraestrutura no território e ao risco de saques
Israel anunciou a abertura nesta quarta-feira (12) de uma passagem de fronteira no norte de Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária fornecida pela ONU e outras organizações internacionais.
"A passagem de Zikim foi aberta hoje para a entrada de caminhões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza", anunciou o organismo do Ministério da Defesa responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos, COGAT.
Consultado pela AFP, um porta-voz do COGAT disse que a passagem ficará aberta "permanentemente", como a de Kerem Shalom, no sul de Gaza, por onde passa a maior parte da ajuda desde o início da guerra em outubro de 2023.
O COGAT também informou que a ajuda humanitária que entra por Zikim, principal ponto de acesso ao norte de Gaza, será submetida aos controles normais de segurança antes de ingressar no território palestino.
O Programa Mundial de Alimentos da ONU afirmou em outubro que não conseguia retirar carregamentos no norte de Gaza desde que a passagem foi fechada em 12 de setembro.
Leia também
• Enviado americano Jared Kushner se reúne com Netanyahu para discutir trégua em Gaza
• Israel confirma que corpo recebido é de soldado morto em Gaza em 2014
• Hamas entregará corpo de militar israelense morto em 2014 em Gaza
Os controles de segurança de Israel e as restrições para a entrada de um grande número de produtos dificultam o envio de ajuda a Gaza, segundo os trabalhadores humanitários.
Uma vez dentro de Gaza, levar a ajuda ao destino final se complica devido à destruição de grande parte da infraestrutura no território e ao risco de saques.
"A abertura de passagens diretas ao norte é vital para garantir que ajuda suficiente chegue às pessoas o mais rápido possível", destacou o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês), em um relatório recente.
Uma entidade vinculada à ONU confirmou em agosto que o norte de Gaza enfrentava condições de fome, mas o COGAT rejeitou a avaliação.