Qua, 12 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta12/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GAZA

Israel anuncia abertura de passagem de fronteira para entrada de ajuda humanitária em Gaza

Uma vez dentro de Gaza, levar a ajuda ao destino final se complica devido à destruição de grande parte da infraestrutura no território e ao risco de saques

Reportar Erro
Israel anuncia abertura de passagem de fronteira para entrada de ajuda humanitária em GazaIsrael anuncia abertura de passagem de fronteira para entrada de ajuda humanitária em Gaza - Foto: Eyed Baba / AFP

Israel anunciou a abertura nesta quarta-feira (12) de uma passagem de fronteira no norte de Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária fornecida pela ONU e outras organizações internacionais.

"A passagem de Zikim foi aberta hoje para a entrada de caminhões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza", anunciou o organismo do Ministério da Defesa responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos, COGAT.

Consultado pela AFP, um porta-voz do COGAT disse que a passagem ficará aberta "permanentemente", como a de Kerem Shalom, no sul de Gaza, por onde passa a maior parte da ajuda desde o início da guerra em outubro de 2023.

O COGAT também informou que a ajuda humanitária que entra por Zikim, principal ponto de acesso ao norte de Gaza, será submetida aos controles normais de segurança antes de ingressar no território palestino.

O Programa Mundial de Alimentos da ONU afirmou em outubro que não conseguia retirar carregamentos no norte de Gaza desde que a passagem foi fechada em 12 de setembro.

Leia também

• Enviado americano Jared Kushner se reúne com Netanyahu para discutir trégua em Gaza

• Israel confirma que corpo recebido é de soldado morto em Gaza em 2014

• Hamas entregará corpo de militar israelense morto em 2014 em Gaza

Os controles de segurança de Israel e as restrições para a entrada de um grande número de produtos dificultam o envio de ajuda a Gaza, segundo os trabalhadores humanitários.

Uma vez dentro de Gaza, levar a ajuda ao destino final se complica devido à destruição de grande parte da infraestrutura no território e ao risco de saques.

"A abertura de passagens diretas ao norte é vital para garantir que ajuda suficiente chegue às pessoas o mais rápido possível", destacou o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês), em um relatório recente.

Uma entidade vinculada à ONU confirmou em agosto que o norte de Gaza enfrentava condições de fome, mas o COGAT rejeitou a avaliação.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter