A- A+

CONFLITO Israel anuncia ataque contra três membros do Hezbollah no Líbano Já o Ministério da Saúde libanês relatou um "ataque inimigo israelense" contra uma motocicleta em Yater

O exército israelense anunciou, neste domingo (14), que atacou três membros do movimento pró-Irã Hezbollah no sul do Líbano, enquanto o governo de Beirute relatou duas mortes na região.

"Os terroristas participavam de tentativas de restabelecer as infraestruturas" do movimento libanês, o que viola o acordo de cessar-fogo de novembro de 2024, declarou o exército.

Enquanto isso, o Ministério da Saúde libanês relatou um "ataque inimigo israelense" contra uma motocicleta em Yater, no sul do país, que resultou em uma morte e um ferido.

Uma segunda pessoa morreu em outro ataque contra um carro em Safad Al Battikh, também no sul.

Um cessar-fogo entrou em vigor em novembro de 2024, após mais de um ano de hostilidades entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah, no contexto da guerra na Faixa de Gaza.

Apesar da trégua, Israel realiza ataques frequentes no Líbano, particularmente no sul, um reduto do Hezbollah, alegando que visam membros e infraestruturas do movimento libanês para impedir seu rearmamento.

O exército libanês prometeu concluir o desmantelamento da infraestrutura militar do Hezbollah localizada entre a fronteira israelense e o rio Litani, cerca de 30 quilômetros mais ao norte, antes do final do ano, conforme acordado no cessar-fogo.

Veja também