Sex, 13 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta13/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Israel anuncia ataques em larga escala em Teerã

Fortes explosões sacudiram Teerã na manhã de sexta-feira

Reportar Erro
Uma coluna de fumaça sobe após um ataque militar à capital Teerã em 2 de março de 2026.Uma coluna de fumaça sobe após um ataque militar à capital Teerã em 2 de março de 2026. - Foto: ATTA KENARE / AFP

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira (13) uma nova onda de ataques em larga escala contra a capital iraniana, no 14º dia da guerra desencadeada pela ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra a República Islâmica.

"As Forças de Defesa de Israel acabam de iniciar uma série de ataques em larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã", afirmou a instituição.

Leia também

• Ministro diz que guerra no Irã ainda não afetou chegada de turistas ao Brasil

• Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

• Irã prendeu quase 200 pessoas durante a guerra, denuncia organização

Fortes explosões sacudiram Teerã na manhã de sexta-feira. As detonações, incomuns e intensas, foram sentidas nas zonas norte e central da cidade.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter