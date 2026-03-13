A- A+

Guerra no Oriente Médio Israel anuncia ataques em larga escala em Teerã Fortes explosões sacudiram Teerã na manhã de sexta-feira

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira (13) uma nova onda de ataques em larga escala contra a capital iraniana, no 14º dia da guerra desencadeada pela ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra a República Islâmica.

"As Forças de Defesa de Israel acabam de iniciar uma série de ataques em larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã", afirmou a instituição.

Fortes explosões sacudiram Teerã na manhã de sexta-feira. As detonações, incomuns e intensas, foram sentidas nas zonas norte e central da cidade.

