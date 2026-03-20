Guerra no Oriente Médio

Israel anuncia ataques no sul da Síria

Exército israelense anunciou que "não permitirá que os drusos na Síria sejam alvo de ataques e continuem atuando para garantir sua proteção"

Bandeira da SíriaBandeira da Síria - Foto: Canva

O Exército israelense anunciou em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (20) que atacou “infraestruturas do regime” no sul da Síria.

“Durante a noite, o Tsahal (Exército de Israel) atacou um quartel-general e armamentos em campos militares do regime sírio no sul da Síria. Foi uma resposta aos acontecimentos de ontem (quinta-feira), durante os quais civis drusos foram atacados na região de Sueida”, explica a nota.

O Exército israelense anunciou que "não permitirá que os drusos na Síria sejam alvo de ataques e continuem atuando para garantir sua proteção".

Leia também

• Em encontro na Casa Branca, Trump e Takaichi discutem a guerra no Oriente Médio

• Bolsas da Europa ensaiam recuperação, mas cautela persiste com guerra e petróleo volátil

• FMI se diz preocupado com inflação global e produção por guerra no Irã

Também indicou que “continua acompanhando de perto a evolução da situação no sul da Síria”.

O Oriente Médio é cenário, desde 28 de fevereiro, de uma guerra desencadeada por um ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que responde com ações de represália contra os países da região.

