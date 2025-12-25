A- A+

polícia Israel anuncia detenção de homem acusado de espionar para o Irã

A polícia de Israel anunciou, nesta quinta-feira (25), a detenção de um israelense suspeito de cometer "infrações contra a segurança nacional sob a direção de agentes de inteligência iranianos".

O anúncio acontece poucos dias após o Irã informar que executou uma pessoa condenada por espionagem a favor de Israel, inimigo declarado da República Islâmica.

A detenção em Israel do suspeito, residente na cidade de Rishon LeZion, perto de Tel Aviv, ocorreu este mês durante uma operação conjunta da polícia israelense e do Shin Bet, a agência de segurança interna.

O homem é acusado de "fazer fotografias perto da residência do ex-primeiro-ministro Naftali Bennett", afirmou a polícia em um comunicado.

"No âmbito de seus contatos com agentes iranianos, foi solicitado que adquirisse uma câmera para executar a missão", acrescenta a nota.

Também "foi solicitado que realizasse diversas missões" e "transmitiu fotografias registradas em sua cidade e em outros locais" em troca de dinheiro, explicou a polícia.

Bennett, que pretende suceder ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nas próximas legislativas em 2026, disse em 18 de dezembro que havia sido vítima de um ciberataque, que afetou sua conta no Telegram.

O ataque foi reivindicado por hackers do portal "Handala", vinculado ao Irã, segundo a imprensa israelense.

Israel e Irã travaram uma guerra de 12 dias em junho, durante a qual o Estado hebreu e os Estados Unidos atacaram instalações nucleares da República Islâmica.

