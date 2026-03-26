Israel anuncia 'eliminação' do comandante da Marinha da Guarda Revolucionária
Em uma operação precisa e letal, o Exército eliminou o comandante Tangsiri, ao lado de outros oficiais do comando naval"
O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, anunciou nesta quinta-feira (27) que o Exército do país matou, em um ataque aéreo, Alireza Tangsiri, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana.
“Na noite passada, em uma operação precisa e letal, o Exército eliminou o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária, Tangsiri, ao lado de outros oficiais do comando naval”, disse Katz em um vídeo.
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“O homem diretamente responsável pela operação terrorista de instalação de minas e bloqueio do Estreito de Ormuz para a navegação foi explodido e eliminado”, acrescentou.
Desde o início dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro, Israel anunciou a morte de vários funcionários de alto escalonamento do Irã, incluindo o líder supremo Ali Khamenei.