Guerra Israel anuncia fechamento de passagem de fronteira com Gaza após ataque com foguetes Até então, a travessia estava fechada para caminhões de ajuda humanitária. Ofensiva acontece em um momento em que ambas as partes se acusam de sabotar as negociações de cessar-fogo

O Exército israelense anunciou, neste domingo (5), o fechamento da passagem Kerem Shalom, que dá acesso à Faixa de Gaza, e por onde entra a ajuda humanitária, após um ataque com foguetes.

"Cerca de dez projéteis foram disparados de uma área adjacente (à cidade de) Rafah em direção à área de Kerem Shalom. A passagem da fronteira de Kerem Shalom está atualmente fechada para caminhões de ajuda humanitária", afirmou o Exército em comunicado.

Rafah está localizada no sul da Faixa de Gaza. Isso acontece em um momento em que Israel e o Hamas se acusam de sabotar as negociações de cessar-fogo e parecem relutantes em relação à proposta na mesa.

Neste domingo, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, acusou Israel de atrapalhar os esforços de mediação para um cessar-fogo na Faixa de Gaza e uma troca de reféns por prisioneiros palestinos.

Para ele, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, busca "justificativas constantes para continuar a agressão, prolongar o conflito e sabotar os esforços realizados pelos diferentes mediadores e partes", afirmou o líder em comunicado.

Já do outro lado, Netanyahu disse, também neste domingo, que aceitar as exigências do Hamas para encerrar a guerra em Gaza e alcançar um acordo para a libertação de reféns equivaleria a uma "terrível derrota".

— Render-se às exigências do Hamas seria uma terrível derrota para o Estado de Israel. Seria uma enorme vitória para o Hamas, para o Irã, para todo o eixo do mal — ele declarou em uma reunião de seu gabinete. — Portanto, Israel não aceitará as exigências do Hamas e continuará os combates até alcançar todos os seus objetivos.

