guerra no oriente médio Israel anuncia investigação sobre bombardeio a Rafah Exército israelense confirmou que um ataque lançado contra Rafah atingiu civis, argumentando que o alvo seria um complexo de operações do Hamas

O governo de Israel anunciou, nesta segunda-feira (27), que abriu uma investigação sobre o "grave" ataque em Rafah, que militares admitiram ter atingido civis. Um porta-voz do governo afirmou que evidências iniciais sugerem que o incêndio provocado pelo ataque aéreo provavelmente causou os danos a civis.

Ainda no domingo, o Exército israelense confirmou que um ataque lançado contra Rafah atingiu civis, argumentando que o alvo seria um complexo de operações do Hamas.

No comunicado sobre o incidente, os militares afirmaram que foram usadas bombas de precisão e que a operação partiu de informações detalhadas de inteligência. Apesar disso, autoridades palestinas e organizações internacionais apontam que 45 pessoas morreram — Israel confirma a morte de dois comandos do Hamas.

De acordo com Avi Hyman, porta-voz do governo, "conclusões iniciais" de uma primeira investigação israelense apontam que o ataque aéreo direcionado aos comandantes do Hamas desencadeou um incêndio. As chamas é que teriam afetado os civis palestinos.

"Estamos investigando isso. Foi definitivamente grave. Qualquer perda de vidas, de vidas civis, é grave e terrível. Procuramos ir atrás do Hamas e limitar as vítimas civis... Esta é uma história em desenvolvimento" disse Hyman.

