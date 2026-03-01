Israel anuncia novos ataques a locais militares iranianos e explosões são ouvidas em Teerã
Forças israelenses iniciaram "uma nova série de ataques contra o arsenal de mísseis balísticos"
O Exército israelense afirmou que lançou uma série de ataques na madrugada deste domingo (1º, dados locais) contra instalações iranianas de mísseis balísticos e defesa aérea, enquanto explosões foram ouvidas em Teerã.
As forças israelenses iniciaram “uma nova série de ataques contra o arsenal de mísseis balísticos e os sistemas de defesa aérea do regime terrorista iraniano”, segundo um comunicado militar.
Além disso, fortes explosões, cuja origem não é clara por ora, ressoaram durante a madrugada em Teerã, constatou um jornalista da AFP presente no local.
Pelo menos três explosões sacudiram a capital iraniana por volta das 4h locais (21h30 de sábado em Brasília), enquanto era possível ouvir ruídos semelhantes ao de aviões sobrevoando a região.