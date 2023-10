A- A+

guerra no oriente médio Israel anuncia operação com tanques em Gaza para preparar ofensiva terrestre Hamas anunciou que mais de 7 mil pessoas morreram nos ataques de represália israelenses na Faixa de Gaza

O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira (26) que executou uma "operação seletiva" com tanques e infantaria durante a noite na Faixa de Gaza, uma preparação para a incursão terrestre no território palestino controlado pelo Hamas.

A provável ofensiva preocupa a comunidade internacional, que teme um aumento dramático do número de vítimas civis no pequeno enclave, com 2,4 milhões de habitantes.

O ataque executado pelo movimento islamista Hamas em 7 de outubro, que desencadeou a guerra, deixou mais de 1.400 mortos em Israel, incluindo mais de 300 militares, segundo as autoridades israelenses.

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou que mais de 7 mil pessoas morreram nos ataques de represália israelenses na Faixa de Gaza, incluindo 2.913 crianças.

Durante a noite, o Exército fez "uma operação seletiva com tanques no norte da Faixa de Gaza, como parte dos preparativos para as próximas fases de combate", anunciou um comunicado militar.

"Os soldados deixaram a área ao final da atividade", acrescenta a nota.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou na quarta-feira (25) à noite que, em conjunto com os intensos bombardeios contra Gaza, "estamos preparando uma ofensiva terrestre".

Imagens de vídeo divulgadas pelo Exército mostram uma coluna de veículos blindados e escavadeiras que atravessam o que parece ser uma cerca de fronteira.

A AFP identificou o local como o sul da cidade israelense de Ashkelon, mas não conseguiu determinar a data de gravação do vídeo.

Outro vídeo parece mostrar um bombardeio aéreo e edifícios atacados com munições, com estilhaços voando ao lado de uma nuvem de fumaça.

Israel, que bombardeia a Faixa de Gaza de modo incessante, também submeteu o território a um "cerco total", o que priva seus moradores de água, alimentos e energia elétrica.

Imagens de satélite divulgadas nesta quinta-feira mostram a magnitude da destruição em Gaza, devastada pelas bombas.

Ofensiva terrestre

Diante dos apelos internacionais para moderar a campanha de bombardeios, Netanyahu anunciou que prosseguirá com os planos para uma guerra terrestre, para cumprir seu objetivo de "aniquilar" o grupo Hamas.

Depois de destacar que o país provoca uma chuva de "fogo infernal sobre o Hamas" e matou "milhares de terroristas", Netanyahu afirmou que seu gabinete de guerra e seu Exército decidirão o momento da "ofensiva terrestre".

O presidente da França, Emmanuel Macron, advertiu na quarta-feira, em uma visita ao Egito, que "uma intervenção em larga escala que coloque em risco a vida da população civil (...) é um erro".

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi outro líder que pediu a Israel para "proteger os civis inocentes" em sua campanha contra o Hamas.

"Quando a crise terminar, deve haver uma visão do que acontecerá depois", disse Biden na quarta-feira, reiterando o apoio a uma solução de dois Estados, um palestino e um israelense.

Mais de 220 pessoas foram sequestradas pelos combatentes do Hamas durante o ataque contra Israel, segundo o balanço atualizado divulgado pelas autoridades israelenses. Quatro mulheres foram libertadas desde a semana passada.

"Pausas humanitárias"

Na Faixa de Gaza, bairros inteiros foram destruídos, e os médicos nos hospitais estão sobrecarregados com a quantidade de pessoas feridas e precisam fazer cirurgias sem anestesia.

"Não é uma guerra contra o Hamas, é uma guerra contra as crianças", criticou Abu Ali, morador de Gaza, depois que sua casa foi bombardeada em Rafah. "É um massacre".

O governo dos Estados Unidos propôs "pausas" para facilitar a entrega de ajuda humanitária. Os 27 países da União Europeia debaterão a ideia nesta quinta-feira em Bruxelas.

Quase 1,4 milhão de pessoas, mais da metade da população da Faixa de Gaza, foram deslocadas para fugir dos bombardeios, segundo a ONU. A coordenadora da ONU para Assuntos Humanitários nos Territórios Palestinos, Lynn Hastings, advertiu, contudo, que "nenhum lugar é seguro em Gaza".

Em um comunicado, Hastings destacou que as "advertências antecipadas" apresentadas pelo Exército israelense à população para abandonar as áreas que serão atingidas "não fazem nenhuma diferença".

Menos de 70 caminhões com ajuda entraram no território desde o início da guerra.

O governo israelense impede a entrada de combustível por temer que o Hamas utilize o produto em foguetes e explosivos, mas organizações humanitárias alertam que mais pessoas morrerão sem a entrada de combustível em Gaza, um produto crucial para o funcionamento de equipamentos médicos, estações de dessalinização de água e ambulâncias.

A ONU destacou que 12 dos 35 hospitais do enclave fecharam por danos, ou por falta de combustível para os geradores de energia elétrica.

Explosão regional

A guerra também provoca temores de uma conflagração regional, caso outros inimigos de Israel entrem na guerra.

Na quarta-feira à noite, o movimento Hezbollah, com sede no Líbano, lançou um míssil contra um drone israelense, o qual, segundo o Exército de Israel, foi "interceptado".

Hamas, Hezbollah e o governo da Síria são apoiados pelo Irã, que rejeita a existência do Estado de Israel.

O rei da Jordânia, Abdullah II, alertou que a atual violência pode "levar a uma explosão" regional.

A violência também aumentou na Cisjordânia ocupada, onde mais de 100 palestinos morreram desde 7 de outubro, segundo as autoridades locais da Saúde.

