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Guerra no Oriente Médio

Israel anuncia 'operações terrestres limitadas' contra o Hezbollah no sul do Líbano

Atividade faz parte de um esforço de defesa para estabelecer e fortalecer uma posição defensiva avançada

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Israel disse que seu exército atacou três membros do HezbollahIsrael disse que seu exército atacou três membros do Hezbollah - Foto: Hazem Bader/AFP

O Exército de Israel anunciou nesta segunda-feira (16) que iniciou “operações terrestres limitadas” contra o movimento pró-iraniano Hezbollah no sul do Líbano.

"Nos últimos dias, soldados da 91ª Divisão das FDI iniciaram operações terrestres limitadas e direcionadas contra redutos-chave do Hezbollah no sul do Líbano", afirmaram as Forças de Defesa de Israel (FDI) em um comunicado.

“A atividade é parte de um esforço de defesa mais amplo para estabelecer e fortalecer uma posição defensiva avançada, que inclui o desmantelamento da infraestrutura terrorista e a eliminação de terroristas que operam na região”, acrescentou o Exército.

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“Antes da entrada dos soldados na região, as FDI atacaram com o uso de artilharia e da Força Aérea Israelense contra vários alvos terroristas para mitigar as ameaças no ambiente operacional”, afirma a nota.

O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio em 2 de março, quando o Hezbollah atacou Israel em resposta à morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, nos bombardeios americanos e israelenses contra a República Islâmica.

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