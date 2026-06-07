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Guerra

Israel anuncia que continuará suas operacões "em todo o Líbano"

Irã lançou mísseis contra Israel em resposta a um bombardeio israelense nos subúrbios do sul de Beirute

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O exército israelense atacou os subúrbios do sul de Beirute em 7 de junho, atingindo dois apartamentos em dois prédios, após afirmar ter interceptado dois projéteis lançados pelo Hezbollah em território israelense.O exército israelense atacou os subúrbios do sul de Beirute em 7 de junho, atingindo dois apartamentos em dois prédios, após afirmar ter interceptado dois projéteis lançados pelo Hezbollah em território israelense. - Foto: Fadel Itani / AFP

O exército israelense continuará suas operações em todo o Líbano e intensificará a pressão sobre o movimento islamista libanês Hezbollah, declarou seu porta-voz neste domingo (7), após o lançamento de mísseis iranianos contra Israel em resposta a um bombardeio israelense nos subúrbios do sul de Beirute.

“Atacamos os subúrbios do sul de Beirute em resposta aos incessantes ataques do Hezbollah contra os assentamentos israelenses no norte”, declarou o general de brigada Effie Defrin.

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“As Forças de Defesa de Israel (FDI) continuarão suas operações em todo o Líbano e intensificarão seus ataques contra a organização terrorista Hezbollah. Não permitiremos mais ataques contra cidadãos do Estado de Israel”, acrescentou.

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