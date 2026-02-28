Sáb, 28 de Fevereiro

Folha de Pernambuco
GAZA

Israel anuncia que fechou fronteira entre Gaza e Egito por "segurança" devido à guerra com Irã

Fronteiriça de Rafah estava parcialmente aberta desde 2 de fevereiro de 2026

Passagem de fronteira de Rafah, no norte do Egito, com GazaPassagem de fronteira de Rafah, no norte do Egito, com Gaza - Foto: Khaled Desouki/AFP

Israel anunciou neste sábado (28) que fechou a passagem fronteiriça de Rafah entre a Faixa de Gaza e o Egito por "segurança", após o início do ataque israelense-americano contra o Irã, ao qual Teerã respondeu com bombardeios.

"Foram estabelecidas várias medidas de segurança, entre as quais está o fechamento de pontos de passagem com a Faixa de Gaza, como o de Rafah", anunciou, na rede social X, o Cogat, órgão do Ministério da Defesa israelense encarregado de assuntos civis palestinos. "As rotações de pessoal humanitário estão suspensas no momento", acrescentou.

A passagem de Rafah, única porta de saída ao exterior para o território palestino, ocupada do lado palestino pelo Exército israelense desde maio de 2024, foi aberta muito parcialmente em 2 de fevereiro.

