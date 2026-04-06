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Guerra no Oriente Médio Israel anuncia que matou comandante de divisão especial da Força Quds no Irã "Ontem (domingo), a Força Aérea israelense (...) efetuou um ataque em Teerã e eliminou Asghar Baqeri"

O Exército de Israel afirmou nesta segunda-feira (6) que matou o comandante da unidade de operações especiais da Força Quds do Irã em um ataque em Teerã executado no domingo.

A Força Quds é o braço de operações no exterior da poderosa Guarda Revolucionária Iraniana.

"Ontem (domingo), a Força Aérea israelense (...) efetuou um ataque em Teerã e eliminou Asghar Baqeri, comandante da Unidade de Operações Especiais (840) da Força Quds desde 2019", afirma um comunicado militar.

Uma nota acrescentou que Baqeri havia ocupado, nos últimos anos, uma série de cargas de alto escalonamento dentro da Força Quds e que "participou de ataques direcionados contra indivíduos israelenses e americanos em todo o mundo".

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