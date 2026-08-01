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Guerra no Oriente Médio Israel anuncia que matou vários membros do Hezbollah no Líbano Forças israelenses "continuarão a comandar para eliminar qualquer ameaça aos seus soldados"

O Exército israelense anunciou neste sábado (1) que matou vários membros do movimento pró-iraniano Hezbollah na região de Ali al Taher, no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo.

"Durante a noite de sexta (31) para sábado, soldados do Exército israelense identificaram vários terroristas do Hezbollah na região de Ali al Taher (...) Após a identificação, os soldados atacaram os terroristas e os eliminaram para neutralizar a ameaça", afirmou o Exército em um comunicado.

As forças israelenses "continuarão a comandar para eliminar qualquer ameaça aos seus soldados e não permitirão que a organização terrorista Hezbollah cause danos aos civis israelenses", acrescentou.

Um soldado israelense ficou levemente ferido.

O grupo islâmico, apoiado pelo Irã, não reivindicou nenhum ataque desde 20 de junho.

Com base em um acordo mediado pelos Estados Unidos, assinado no mês passado, o Exército Libanês deve desarmar o Hezbollah e o Exército israelense devem se retirar das "zonas piloto", onde posteriormente serão mobilizadas forças libanesas.

O acordo foi alcançado mais de três meses após o Hezbollah envolver o Líbano na guerra do Oriente Médio com lançamentos de foguetes contra Israel em apoio ao Irã.

A violência violenta, mas o Líbano denuncia bombardeios e ataques israelenses intermitentes no sul do país.

A ONU expressou preocupação com a "dimensão das detonações e demolições" efetuadas por Israel no sul do Líbano, que têm "um impacto devastador sobre a infraestrutura civil, o patrimônio cultural e a memória coletiva das comunidades".

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