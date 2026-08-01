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Guerra no Oriente Médio

Israel anuncia que matou vários membros do Hezbollah no Líbano

Forças israelenses "continuarão a comandar para eliminar qualquer ameaça aos seus soldados"

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Fumaça sobe após uma explosão controlada por Israel na vila de Kfartibnit, vista de Nabatieh, no sul do Líbano, em 29 de julho de 2026Fumaça sobe após uma explosão controlada por Israel na vila de Kfartibnit, vista de Nabatieh, no sul do Líbano, em 29 de julho de 2026 - Foto: Ammar Ammar/ AFP

O Exército israelense anunciou neste sábado (1) que matou vários membros do movimento pró-iraniano Hezbollah na região de Ali al Taher, no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo.

"Durante a noite de sexta (31) para sábado, soldados do Exército israelense identificaram vários terroristas do Hezbollah na região de Ali al Taher (...) Após a identificação, os soldados atacaram os terroristas e os eliminaram para neutralizar a ameaça", afirmou o Exército em um comunicado.

As forças israelenses "continuarão a comandar para eliminar qualquer ameaça aos seus soldados e não permitirão que a organização terrorista Hezbollah cause danos aos civis israelenses", acrescentou.

Um soldado israelense ficou levemente ferido.

O grupo islâmico, apoiado pelo Irã, não reivindicou nenhum ataque desde 20 de junho.

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Com base em um acordo mediado pelos Estados Unidos, assinado no mês passado, o Exército Libanês deve desarmar o Hezbollah e o Exército israelense devem se retirar das "zonas piloto", onde posteriormente serão mobilizadas forças libanesas.

O acordo foi alcançado mais de três meses após o Hezbollah envolver o Líbano na guerra do Oriente Médio com lançamentos de foguetes contra Israel em apoio ao Irã.

A violência violenta, mas o Líbano denuncia bombardeios e ataques israelenses intermitentes no sul do país.

A ONU expressou preocupação com a "dimensão das detonações e demolições" efetuadas por Israel no sul do Líbano, que têm "um impacto devastador sobre a infraestrutura civil, o patrimônio cultural e a memória coletiva das comunidades".

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