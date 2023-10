A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Israel anuncia que permitirá que ajuda humanitária chegue a Gaza pelo Egito Entrada será permitida desde que suprimentos não 'cheguem ao Hamas' e reféns sejam libertados

Israel anunciou nesta quarta-feira que não criará obstáculos para a entrada de ajuda humanitária básica em Gaza por Rafah, ponto de trânsito da fronteira controlado pelo Egito.



O enclave palestino foi bloqueado pelas forças israelenses há 12 dias, em resposta à ofensiva iniciada pelo grupo xiita fundamentalista Hamas em 7 de outubro.

"Diante do pedido do presidente [dos EUA, Joe] Biden, Israel não impedirá o envio de ajuda humanitária pelo Egito", indicou o Gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, acrescentando que a autorização valerá "na medida em que o abastecimento não chegue ao Hamas", que governa a Faixa de Gaza.

Em um comunicado, Israel detalhou ainda que não autorizará a entrada de ajuda humanitária até que o Hamas liberte os 199 reféns sequestrados em 7 de outubro.





Nesta quarta-feira (18), Netanyahu se reuniu em Tel Aviv com Biden, que afirmou que a libertação destas pessoas raptadas era a "maior prioridade".

O Hamas afirma que entre "200 e 250" reféns estão detidos na Faixa de Gaza e 22 deles morreram nos bombardeios israelenses contra o enclave.

O presidente americano confirmou que Israel autorizou a entrada de ajuda humanitária em Gaza através do Egito "o mais rápido possível" e acrescentou que Washington está trabalhando com seus parceiros para fazer "os caminhões cruzarem a fronteira" de forma rápida.

Biden também anunciou que ao longo da semana pedirá uma ajuda "sem precedentes" à Israel no Congresso americano e aconselhou o país a evitar os "erros" cometidos por Washington depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 devido à "raiva".

— Peço-lhes que enquanto sentirem essa raiva, não se deixem consumir por ela. Depois do 11 de setembro, sentimos raiva nos Estados Unidos. E enquanto buscávamos justiça e conseguíssemos justiça, também cometemos erros — alertou.

O presidente dos Estados Unidos afirmou que a guerra atual, desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel, reforçou o seu apoio a uma solução de dois Estados, um israelense e outro palestino.

Veja também

Manifestantes Manifestantes ocupam o prédio do Congresso dos EUA para exigir cessar-fogo em Gaza