Ter, 09 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Israel anuncia reabertura da passagem com Jordânia para entregar ajuda a Gaza

"Todos os caminhões com ajuda destinados à Faixa de Gaza viajarão sob escolta e proteção, após uma rigorosa inspeção de segurança", disse funcionário israelense

Reportar Erro
Criança em local destruído em Gaza Criança em local destruído em Gaza  - Foto: Abdel Kareem Hana/AP

Israel anunciou, nesta terça-feira (9), que reabrirá, pela primeira vez desde setembro, a passagem de fronteira que controla entre a Jordânia e a Cisjordânia ocupada, permitindo a passagem de caminhões com ajuda humanitária para Gaza, informou um funcionário israelense.

Leia também

• Israel, Catar e EUA se reúnem em Nova York

• Chanceler alemão reafirma seu apoio a Israel em Jerusalém

• Catar diz que trégua em Gaza é incompleta sem 'retirada total' de Israel

"A partir de amanhã, quarta-feira, o transporte de mercadorias e ajuda da Jordânia para a região da Judeia e Samaria e para a Faixa de Gaza será autorizado pela passagem de Allenby", disse o funcionário em um comunicado, usando o termo bíblico que Israel emprega para se referir à Cisjordânia.

"Todos os caminhões com ajuda destinados à Faixa de Gaza viajarão sob escolta e proteção, após uma rigorosa inspeção de segurança", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter