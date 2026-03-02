Ter, 03 de Março

Mundo

Israel anuncia reabertura de posto na fronteira com a Faixa de Gaza

A ONU havia exigido a reabertura imediata desses postos, por onde passa a ajuda humanitária e acontecem evacuações médicas

Moradores de Gaza resgatam livros antigos em biblioteca devastada pela guerra - Foto: Bashar Taleb / AFP

Israel anunciou que reabrirá nesta terça-feira (3) um posto na fronteira com a Faixa de Gaza fechado no começo dos ataques contra o Irã, para permitir "a entrada gradativa de ajuda humanitária".

A decisão de reabrir a passagem de Kerem Shalom foi tomada "de acordo com uma avaliação da situação de segurança", informou o órgão do Ministério da Defesa israelense responsável por assuntos civis palestinos.

Alegando motivo de segurança, Israel fechou no último sábado os postos na fronteira com o território palestino, após o início da guerra que matou o líder supremo iraniano e gerou represálias de Teerã em todo o Oriente Médio.

A ONU havia exigido a reabertura imediata desses postos, por onde passa a ajuda humanitária e acontecem evacuações médicas.

A passagem de Kerem Shalom fica na tríplice fronteira entre a Faixa de Gaza, Israel e o Egito.

