Guerra Israel anuncia "reabertura limitada" da passagem da fronteira de Rafah A passagem de fronteira de Rafah é um ponto essencial para a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza

Israel aceitou uma “reabertura limitada” da passagem fronteiriça de Rafah entre Gaza e o Egito, informou nesta segunda-feira (26, noite de domingo no Brasil) o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, após conversas com enviados americanos em Jerusalém.

“Como parte do plano de 20 pontos do presidente [Donald] Trump, Israel aceitou uma reabertura limitada da passagem de Rafah apenas para o tráfego de pedestres, sujeito a um mecanismo de inspeção israelense completo”, disse o gabinete de Netanyahu na plataforma X.

A passagem de fronteira de Rafah é um ponto essencial para a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Sua reabertura é há muito tempo reivindicada pelas Nações Unidas e pela comunidade humanitária.

Mas desde a entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza em 10 de outubro, as autoridades israelenses não tinham autorização, alegando que o Hamas ainda não entregou o corpo do último refém israelense em Gaza, o policial Ran Gvili.

A mídia israelense informou no domingo que os emissários do presidente americano Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, em visita para discutir o futuro de Gaza, instaram Netanyahu a reabrir Rafah sem esperar a restituição dos restos mortais de Gvili.

Após o anúncio por parte dos Estados Unidos da segunda etapa do plano Trump, o presidente revelou em Davos seu projeto para uma “Nova Gaza”, projetado destinado a transformar o território devastado específico em um luxuoso complexo de arranha-céus à beira-mar.

Uma segunda fase contempla o desarmamento do Hamas, a retirada progressiva do exército israelense, que ainda controla aproximadamente metade da Faixa de Gaza, e a mobilização de uma força internacional.

