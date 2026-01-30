A- A+

GAZA Israel anuncia reabertura limitada da passagem de fronteira de Rafah a partir de domingo Este posto é o único ponto de entrada e saída entre a Faixa de Gaza e o mundo exterior que não passa por Israel

Israel anunciou, nesta sexta-feira (30), que a passagem de fronteira de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, será reaberta no domingo (1º) para permitir a passagem limitada e controlada de pessoas.

Este posto é o único ponto de entrada e saída entre a Faixa de Gaza e o mundo exterior que não passa por Israel. Está localizado na área controlada pelo Exército israelense desde sua retirada no início do cessar-fogo, que entrou em vigor em 10 de outubro, após mais de dois anos de guerra contra o movimento islamista palestino Hamas.

"Em conformidade com o acordo de cessar-fogo e a diretriz política, a passagem de Rafah será aberta neste domingo em ambos os sentidos, permitindo apenas a circulação de pessoas", afirmou em comunicado o Cogat, órgão do Ministério da Defesa israelense responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos ocupados.

"A entrada e a saída da Faixa de Gaza pela passagem de Rafah serão autorizadas em coordenação com o Egito", sujeitas à prévia autorização de segurança de Israel, "e sob a supervisão da missão da UE", acrescentou o Cogat.

Apenas os palestinos "que deixaram Gaza durante a guerra" poderão retornar, especificou o comunicado.

A missão da UE será responsável pela identificação e triagem na passagem de Rafah, e o aparato de segurança israelense completará o monitoramento em um corredor localizado "em uma área sob controle" do exército, afirmou a organização.

Os palestinos em Gaza, a ONU e diversas ONGs aguardam ansiosamente a reabertura dessa passagem de fronteira para aliviar a situação humanitária no território.

A presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Mirjana Spoljaric, pediu nesta sexta-feira, em um comunicado, a "melhoria urgente da dramática situação humanitária em Gaza".

O anúncio de Israel está longe de satisfazer as demandas do Hamas e da ONU.

Uma dúzia de países, incluindo França, Canadá e Reino Unido, instaram Israel na quarta-feira a permitir a entrada "sem impedimentos" de ajuda humanitária em Gaza.

A trégua é frágil, como ficou claro nesta sexta-feira, quando o Exército israelense anunciou ter realizado ataques aéreos em Rafah e "matado três terroristas" que saíram de um túnel no sul da Faixa de Gaza.

Veja também