A- A+

Guerra Israel anuncia reabertura parcial da passagem de Rafah, em Gaza, para quarta-feira Essa passagem a única rota que conecta Gaza ao mundo exterior e que não passa por Israel havia sido reaberta para a circulação de pessoas em 2 de fevereiro

Israel anunciou, neste domingo (15), a reabertura parcial da passagem de fronteira de Rafah, que conecta Gaza ao Egito, programada para quarta-feira (18), após o fechamento imposto em 28 de fevereiro, no início da guerra contra o Irã.

"A passagem de fronteira de Rafah será reaberta ao tráfego em ambas as direções a partir da próxima quarta-feira, unicamente para a circulação limitada de pessoas", declarou no domingo o COGAT — agência vinculada ao Ministério da Defesa israelense, responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos ocupados.

Essa passagem — a única rota que conecta Gaza ao mundo exterior e que não passa por Israel — havia sido reaberta para a circulação de pessoas em 2 de fevereiro, quase dois anos depois de as forças israelenses terem assumido o controle do local durante a guerra contra o movimento islamista palestino Hamas.

Veja também