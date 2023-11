A- A+

guerra no oriente médio Israel começa a enviar trabalhadores palestinos para a Faixa de Gaza Antes do início do conflito em 7 de outubro, Israel havia emitido permissões de trabalho para cerca de 18.500 habitantes de Gaza, de acordo com o Cogat

Israel começou nesta sexta-feira (3) a enviar "milhares" de trabalhadores palestinos de volta à Faixa de Gaza, território que o país bombardeia de modo incessante há várias semanas, segundo uma fonte palestina.

"Milhares de trabalhadores que estavam bloqueados em Israel desde 7 de outubro", dia do ataque do Hamas em território israelense que desencadeou a guerra, "foram levados de volta à Gaza", afirmou à AFP Hicham Adwan, diretor dos postos de fronteira em Gaza.

Imagens transmitidas ao vivo pela AFP a partir da cidade vizinha de Rafah mostram pessoas atravessando o posto de fronteira de Karem Abu Salem (chamado de Kerem Shalom do lado israelense), entre Israel e a Faixa de Gaza, no extremo sudeste do pequeno território palestino.

Quase 18.500 moradores de Gaza tinham autorização para trabalhar em Israel quando a guerra começou, segundo as autoridades israelenses.

Israel revogou em 10 de outubro todas as permissões de trabalho concedidas aos moradores de Gaza, informou uma coalizão ONGs israelenses de defesa dos direitos humanos. "O Exército e a polícia israelenses prenderam os moradores de Gaza sem qualquer base jurídica", afirmou a coalizão.

Os retornos forçados para a Faixa de Gaza acontecem poucas horas após o anúncio do gabinete de segurança israelense.

"Israel corta todos os vínculos com Gaza, não haverá mais trabalhadores palestinos em Gaza".

A Faixa de Gaza está sendo bombardeada sem trégua desde 7 de outubro pelo Exército israelense em resposta ao ataque do Hamas contra Israel, no qual pelo menos 1.400 pessoas foram mortas, segundo as autoridades, a maioria civis.

