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Palestina

Israel anuncia suspensão da entrada de ajuda do Unicef proveniente do Egito para Gaza

O Cogat anunciou, em um comunicado, a suspensão "após uma tentativa de contrabando de tabaco e nicotina em carregamentos de ajuda provenientes do Egito e coordenados pelo Unicef"

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Israel anuncia suspensão da entrada de ajuda do Unicef proveniente do Egito para GazaIsrael anuncia suspensão da entrada de ajuda do Unicef proveniente do Egito para Gaza - Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

Israel anunciou nesta terça-feira (17) que suspendeu a entrada da ajuda transportada pelo Unicef destinada à Faixa de Gaza proveniente do Egito, após frustrar "uma tentativa de contrabando" dentro de carregamentos de ajuda humanitária coordenados por essa agência da ONU.

Essa tentativa foi detectada nesta terça-feira na passagem de Kerem Shalom, entre Israel e Gaza, por onde transita e é inspecionada a ajuda que chega do Egito, segundo o Cogat, órgão do Ministério da Defesa responsável por assuntos civis nos territórios palestinos ocupados.

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O Cogat anunciou, em um comunicado, a suspensão "após uma tentativa de contrabando de tabaco e nicotina em carregamentos de ajuda provenientes do Egito e coordenados pelo Unicef", agência das Nações Unidas para a infância.

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