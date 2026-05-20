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Flotilha Global Sumud

Israel anuncia transferência de 430 ativistas da flotilha de Gaza para seu território

Navios da flotilha Global Sumud foram interceptados na manhã de segunda-feira (18)

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Israel anuncia transferência de 430 ativistas da flotilha de Gaza para seu territórioIsrael anuncia transferência de 430 ativistas da flotilha de Gaza para seu território - Foto: Josep Lago / AFP

Os 430 membros da flotilha de Gaza interceptada na segunda-feira pelas forças israelenses na costa do Chipre estão sendo transferidos para Israel, anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Estado hebreu.

"Os 430 ativistas foram transferidos para embarcações israelenses e estão a caminho de Israel, onde poderão se encontrar com seus representantes consulares", afirmou um porta-voz da pasta.

Na manhã de segunda-feira, a flotilha Global Sumud, com quase 50 barcos, anunciou que as forças israelenses estavam subindo a bordo dos navios.

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Esta é a terceira tentativa em um ano do grupo de romper o bloqueio israelense imposto a Gaza, território devastado pela guerra e que enfrenta uma grave escassez de suprimentos desde o início do conflito desencadeado em outubro de 2023 por um ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas contra Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou na segunda-feira a interceptação dos barcos, ao denunciar um projeto "mal-intencionado".

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