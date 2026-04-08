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Guerra no Oriente Médio Israel apoia decisão dos EUA de estabelecer trégua temporária com Irã "País concorda com a atitude do presidente Trump de suspender os bombardeios no Irã por duas semanas"

Israel expressou nesta quarta-feira (8) o seu apoio à decisão do presidente americano Donald Trump de suspender os bombardeios contra o Irã durante duas semanas, como parte de um acordo de trégua em troca da reabertura do Estreito de Ormuz por Teerã.

"Israel apoia a decisão do presidente Trump de suspender os bombardeios contra o Irã por duas semanas, sujeito à abertura imediata do estreito pelo Irã e à interrupção de seus ataques contra os Estados Unidos, Israel e os países da região", indicou o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em comunicado.

"Israel também apoia o esforço americano para garantir que o Irã não represente uma ameaça nuclear, de mísseis e terrorista para os Estados Unidos, Israel, os vizinhos árabes do Irã e o mundo", acrescentou.

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