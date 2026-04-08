Qua, 08 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Israel apoia decisão dos EUA de estabelecer trégua temporária com Irã

"País concorda com a atitude do presidente Trump de suspender os bombardeios no Irã por duas semanas"

Reportar Erro
Bandeira de israelBandeira de israel - Foto: Pexels

Israel expressou nesta quarta-feira (8) o seu apoio à decisão do presidente americano Donald Trump de suspender os bombardeios contra o Irã durante duas semanas, como parte de um acordo de trégua em troca da reabertura do Estreito de Ormuz por Teerã.

"Israel apoia a decisão do presidente Trump de suspender os bombardeios contra o Irã por duas semanas, sujeito à abertura imediata do estreito pelo Irã e à interrupção de seus ataques contra os Estados Unidos, Israel e os países da região", indicou o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em comunicado.

Leia também

• Sequestros de ônibus no Rio, a outra face da guerra entre os traficantes e a polícia

• Catar diz que consequências da guerra contra Irã estão prestes a se tornar 'incontroláveis'

• Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

"Israel também apoia o esforço americano para garantir que o Irã não represente uma ameaça nuclear, de mísseis e terrorista para os Estados Unidos, Israel, os vizinhos árabes do Irã e o mundo", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter