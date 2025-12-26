Israel ataca alvos do Hezbollah no Líbano

A- A+

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira (26) uma série de ataques contra alvos do Hezbollah no Líbano, incluindo depósitos de armas e um complexo de treinamento do movimento islâmico apoiado pelo Irã.

“Foram atacadas várias instalações de armazenamento de armas e infraestruturas terroristas que o Hezbollah utilizou para executar atentados terroristas contra o Estado de Israel”, afirma um comunicado militar.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA) informou uma "série de ataques aéreos" de caças israelenses em áreas montanhosas dos distritos de Nabatiyeh e Jezzine, no sul, e do distrito de Hermel, no leste do país.



Apesar do cessar-fogo de novembro de 2024, que deveria acabar com mais de um ano de confrontos entre Israel e o Hezbollah, o Exército israelense transmitiu com os ataques contra o Líbano e manteve tropas em cinco áreas que consideram estratégicas.

Os confrontos entre Israel e o movimento islâmico libanês surgiram no contexto da guerra na Faixa de Gaza. O Hezbollah é aliado do movimento islâmico palestino Hamas.

Mais de 340 pessoas morreram nos ataques israelenses contra o Líbano desde o cessar-fogo, segundo um balanço da AFP baseado em dados do Ministério da Saúde libanês.

Os ataques desta sexta-feira aconteceram um dia após bombardeios israelenses perto da fronteira com a Síria e no sul do Líbano. Os ataques deixaram três mortos.

O Exército israelense afirmou que bombardeou várias estruturas militares do Hezbollah nesta sexta-feira e anunciou que "eliminará qualquer ameaça".

