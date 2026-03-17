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Guerra no Oriente Médio

Israel ataca chefe militar da Jihad Islâmica Palestina

Ataque ocorreu na madrugada desta terça-feira(17)

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Ataque do exército Israelense ao Irã nesta terça-feira(17)Ataque do exército Israelense ao Irã nesta terça-feira(17) - Foto: Jack Guez/AFP

O Exército israelense atacou na madrugada de terça-feira, no Irã, um dos principais líderes da Jihad Islâmica Palestina, Akram Al Ajuri, anunciou uma autoridade militar israelense.

Al Ajuri é o comandante das brigadas Al Qods, o braço militar do movimento que atua principalmente na Faixa de Gaza.

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“Ele estava no Irã, onde residia habitualmente (...) Ainda não temos dados sobre o resultado do bombardeio”, declarou à imprensa uma fonte militar israelense, que pediu anonimamente.

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