Guerra no Oriente Médio
Israel ataca chefe militar da Jihad Islâmica Palestina
Ataque ocorreu na madrugada desta terça-feira(17)
O Exército israelense atacou na madrugada de terça-feira, no Irã, um dos principais líderes da Jihad Islâmica Palestina, Akram Al Ajuri, anunciou uma autoridade militar israelense.
Al Ajuri é o comandante das brigadas Al Qods, o braço militar do movimento que atua principalmente na Faixa de Gaza.
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“Ele estava no Irã, onde residia habitualmente (...) Ainda não temos dados sobre o resultado do bombardeio”, declarou à imprensa uma fonte militar israelense, que pediu anonimamente.