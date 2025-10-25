S�b, 25 de Outubro

Palestina

Israel ataca Faixa de Gaza, mesmo após ter se comprometido a retomar cessar-fogo

As forças israelenses disseram ainda que as tropas do Comando Sul estão posicionadas na área e continuarão a operar para remover qualquer ameaça imediata

Fumaça sobe após um ataque israelense na Cidade de Gaza, em 2 de outubro de 2025Fumaça sobe após um ataque israelense na Cidade de Gaza, em 2 de outubro de 2025 - Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

As Forças de Defesa de Israel (IDF, em inglês) afirmaram, em seu canal no aplicativo mensageiro Telegram, ter realizado um "ataque preciso" na região de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza. Segundo as IDF, a ação visou impedir uma ofensiva do Hamas contra as tropas israelenses.

O ataque ocorre após Israel se comprometer a retomar a aplicação do cessar-fogo em Gaza.

As forças israelenses disseram ainda que as tropas do Comando Sul estão posicionadas na área, de acordo com o acordo de cessar-fogo, e continuarão a operar para remover qualquer ameaça imediata.

