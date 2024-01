A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Israel ataca Gaza em meio à visita do secretário de Estado americano Antony Blinken Guerra chega nesta quinta-feira ao Tribunal Internacional de Justiça, onde Israel enfrentará um processo da África do Sul por alegado "genocídio" na sua ofensiva contra Gaza

Aviões israelenses bombardearam intensamente o sul da Faixa de Gaza nesta quinta-feira, enquanto a viagem regional do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, continua para evitar um agravamento do conflito. O diplomata norte-americano deverá reunir-se ainda nesta quinta no Cairo com o presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sisi, cujo país desempenhou um papel fundamental no acordo sobre uma trégua de uma semana no final de novembro.

A guerra também chega nesta quinta-feira ao Tribunal Internacional de Justiça, onde Israel enfrentará um processo da África do Sul por alegado “genocídio” na sua ofensiva contra Gaza, acusações que o presidente israelita, Isaac Herzog, chamou de “absurdas”. No pequeno território palestino, a aviação israelense multiplicou os seus bombardeios contra Khan Younis, a principal cidade do sul de Gaza e epicentro dos combates nas últimas semanas, segundo várias testemunhas.

O Hamas disse que os ataques israelenses na noite passada deixaram 62 mortos em toda a Faixa. “Os combates decorrem no subsolo, na superfície, num território muito, muito complexo, contra um inimigo que preparou a sua defesa durante um período muito longo e de uma forma muito organizada”, declarou o Chefe do Estado-Maior israelita, Herzi Halevi.

Obstáculos "quase intransponíveis"

As organizações internacionais alertam para uma catástrofe sanitária em Gaza, onde 85% da população foi deslocada e a ajuda humanitária está chegando aos poucos. A distribuição de ajuda enfrenta obstáculos “quase intransponíveis”, disse o chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Em Rafah, uma cidade no extremo sul da Faixa de Gaza onde centenas de milhares de palestinos se refugiaram, um médico aposentado transformou a sua loja numa sala de primeiros socorros para tratar os feridos.

“À noite, às vezes ficamos até as onze horas ou depois da meia-noite, quando tudo está fechado e é impossível entrar no carro ou ir ao hospital. Tratamos os feridos e depois eles podem ir para o hospital”, disse Zaki Shaheen. diz à AFP.

A guerra eclodiu em 7 de outubro com o ataque sem precedentes do Hamas em solo israelense que deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada no balanço das autoridades de Israel. O país prometeu aniquilar o movimento palestino, considerado um grupo terrorista por Israel, UE e Estados Unidos, e lançou uma operação militar contra Gaza que deixou pelo menos 23.357 mortos, a maioria mulheres e menores, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas.

Ataques no Mar Vermelho

Apesar dos numerosos esforços diplomáticos para pôr fim às hostilidades, a guerra entrou no seu quarto mês entre receios de uma conflagração numa região onde o Hamas tem numerosos aliados no Líbano, na Síria, no Iraque e no Iêmen. No norte de Israel, as trocas de tiros com o movimento libanês Hezbollah têm sido quase diárias desde o início da guerra e intensificaram-se depois de um ataque atribuído a Israel ter matado o número dois do Hamas em Beirute, em 2 de janeiro.

As hostilidades também aumentam no Mar Vermelho, onde forças britânicas e norte-americanas abateram na terça-feira 18 drones e três mísseis lançados pelos rebeldes Houthi do Iémen, aliados do Irão e do Hamas.

Os numerosos ataques dos Houthis a esta importante rota comercial marítima fizeram com que o tráfego de navios porta-contentores caísse 70%, disse à AFP Ami Daniel, fundador e líder do Windward, um grupo consultivo de transporte marítimo. Neste contexto, Blinken celebra uma viagem por diferentes países da região que o levou a reunir-se com líderes israelitas e com o presidente da Autoridade Palestiniana (AP), Mahmoud Abbas.

A AP perdeu o controlo da Faixa de Gaza para o Hamas em 2007 e agora só exerce um poder limitado na Cisjordânia ocupada. Os Estados Unidos querem ver reformas nesta entidade para que possa assumir um papel de liderança no futuro de Gaza após a guerra.

Na reunião desta quarta-feira, Abbas e Blinken discutiram “a importância de reformar a Autoridade Palestina (…) para que esta possa efetivamente assumir a responsabilidade por Gaza”, disse o diplomata norte-americano, que reiterou o seu apoio à criação de um Estado palestino. Depois de quase uma semana no Oriente Médio, Blinken disse que os seus interlocutores lhe transmitiram a necessidade de "prevenir" a propagação da guerra e de "desenvolver um melhor caminho a seguir para a região, e em particular para israelenses e palestinos".

