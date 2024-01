Israel ataca importante cidade de Gaza após sofrer dia mais letal desde o início do conflito

A- A+

Israel manteve seu pesado ataque à cidade de Khan Yunis, em Gaza, após uma manifestação de pesar pelo dia mais mortal do seu exército desde o início das operações terrestres no território. À medida que os combates se intensificavam, a agência humanitária da ONU, OCHA, informou que as forças israelenses emitiram nesta terça-feira novas ordens de evacuação para uma seção de Khan Yunis que recebe cerca de meio milhão de residentes e pessoas deslocadas.

As ordens foram apresentadas no momento em que o Programa Alimentar Mundial alertava que os habitantes de Gaza enfrentavam uma "insegurança alimentar catastrófica" e no momento em que o chefe da ONU criticava Israel pela sua rejeição de uma solução de dois Estados — vista pelo aliado dos Estados Unidos como o único caminho para uma paz duradoura.

Vinte e quatro soldados israelenses foram mortos na segunda-feira, 21 deles reservistas mortos "quando um esquadrão de terroristas surpreendeu a força" com disparos de granadas lançadas por foguetes, disse o porta-voz militar Daniel Hagari na terça-feira. “O preço da guerra é pesado e doloroso”, acrescentou.

Pessoas em luto compareceram aos funerais dos reservistas nesta terça-feira, incluindo alguns sem ligação com o falecido. Israela Oron, da Universidade Ben-Gurion do Negev, disse que o aumento das mortes de soldados — agora em 221 — levaria o público a "exigir respostas claras sobre o propósito e o objetivo desta operação em Gaza". O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que foi lançada uma investigação sobre o “desastre”.

'Nada para comer ou beber'

Na região, os combates ocorreram em Khan Yunis, a principal cidade do sul de Gaza, que o exército israelense disse ter “cercado”. O OCHA disse em um boletim que as forças israelenses emitiram na terça-feira ordens de evacuação para um segmento de quatro quilômetros quadrados de Khan Yunis, que atualmente abriga cerca de 513 mil pessoas, bem como os principais hospitais Nasser e Al-Amal.

O gabinete do presidente palestino, Mahmud Abbas, denunciou as "exigências perigosas" para que os residentes se dirigissem para o sul e alertou que Israel pretendia "deslocar o povo palestino de sua terra natal, levando assim a consequências imprevisíveis", segundo a agência de notícias oficial Wafa.

A guerra em Gaza começou com os ataques sem precedentes do Hamas em 7 de Outubro, que resultaram na morte de cerca de 1.140 pessoas em Israel, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelitas. Em resposta, Israel levou a cabo uma ofensiva implacável que matou pelo menos 25.490 pessoas em Gaza, cerca de 70% das quais mulheres e crianças, segundo o ministério da saúde no território controlado pelo Hamas.





A guerra levou a uma terrível escassez de alimentos, água, combustível e medicamentos no território sitiado. Na cidade de Gaza em ruínas, a moradora deslocada Umm Dahud al-Kafarna disse que a campanha israelense nos deixou "sem nada para comer ou beber enquanto nos bombardeava por via aérea, marítima e com tanques".

“Minhas sobrinhas sofreram ferimentos graves”, acrescentou ela. "É trágico... Que eles encontrem um pouco de misericórdia em seus corações." O Programa Alimentar Mundial (PMA) alertou terça-feira que as condições em Gaza estavam a piorar.

“Mais de meio milhão de pessoas em Gaza enfrentam níveis catastróficos de insegurança alimentar e o risco de fome aumenta todos os dias”, disse Abeer Etefa, porta-voz sênior do PMA para o Médio Oriente.

Entretanto, o secretário-geral da ONU, António Guterres, em um discurso ao Conselho de Segurança, considerou "inaceitável" a repetida rejeição das autoridades israelenses aos apelos à criação de um Estado palestino, dizendo que "prolongaria indefinidamente" o conflito.

Conversas 'sóbrias e sérias'

Os ataques de 7 de outubro também viram militantes capturarem 250 reféns, e Israel diz que cerca de 132 permanecem em Gaza. Esse número inclui os corpos de pelo menos 28 reféns mortos, segundo uma contagem da AFP baseada em números israelenses.

O enviado do presidente dos EUA, Joe Biden, para o Médio Oriente, Brett McGurk, esteve na região para conversações destinadas a mediar um novo acordo para libertar os restantes cativos em troca de uma pausa nos combates.

"Certamente uma das coisas de que ele fala na região é o potencial para outro acordo de reféns, o que exigiria uma pausa humanitária de alguma duração", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby. "As conversas são muito sóbrias e sérias sobre a tentativa de conseguir outro acordo de reféns."

Uma fonte palestina familiarizada com as negociações disse à AFP que uma delegação do Hamas chegou ao Cairo na terça-feira para se encontrar com o chefe da inteligência do Egito e discutir novas propostas de cessar-fogo.

Ataques no Iêmen, Iraque

A guerra em Gaza suscitou receios de uma escalada mais ampla, com um aumento da violência envolvendo aliados do Hamas apoiados pelo Irão em toda a região. Os Estados Unidos atacaram na manhã de quarta-feira locais usados por militantes apoiados pelo Irã no Iraque, anunciou o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, com fontes iraquianas dizendo que duas pessoas foram mortas.

Os ataques ocorreram poucos dias depois de as tropas dos EUA no Iraque terem sido alvo de mísseis balísticos e foguetes, num ataque que o Pentágono atribuiu a militantes apoiados por Teerã. Washington também realizou outro ataque na quarta-feira contra os rebeldes Houthi do Iêmen, visando dois “mísseis anti-navio que foram apontados para o sul do Mar Vermelho e estavam preparados para serem lançados”, disse o Comando Central dos EUA.

No dia anterior, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha lançaram outra ronda de ataques aéreos contra os Huthis, apoiados pelo Irão, devido aos seus ataques aos navios do Mar Vermelho, que o grupo diz estar a levar a cabo em solidariedade com os palestinianos em Gaza. Enquanto isso, Israel continuou a negociar fogo transfronteiriço com o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano, na terça-feira.

Esperava-se que o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, voasse para a Turquia na quarta-feira para conversações duas vezes adiadas, com o objetivo de resolver as diferenças e tentar impedir a propagação da guerra Israel-Hamas.

