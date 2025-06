A- A+

GUERRA Israel ataca instalações nucleares no Irã O governo iraniano condenou o ataque e prometeu represálias

Israel executou um novo ataque contra as instalações nucleares de Fordo, no Irã, informou a imprensa estatal iraniana.

"O agressor atacou novamente a central nuclear de Fordo", informou a agência de notícias Tasnim, que citou um porta-voz da autoridade de gestão de crises na província de Qom, onde fica a instalação.



Os Estados Unidos entraram no domingo no conflito Irã-Israel e bombardearam as instalações nucleares de Isfahan e Natanz, assim como a central subterrânea de enriquecimento de urânio de Fordo.

O presidente americano, Donald Trump, disse que os ataques destruíram completamente as capacidades nucleares do Irã. Porém, funcionários de alto escalão de Israel e dos Estados Unidos afirmam que ainda é cedo para avaliar os danos.

O Irã condenou o ataque e prometeu represálias. O país afirmou que não há sinais de contaminação radioativa após os bombardeios.

