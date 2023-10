Israel ataca posição do governo sírio, segundo ONG

A- A+

O governo israelense lançou um ataque contra uma posição do governo sírio no sul do país, informou uma ONG nesta quarta-feira (18).

“Ruídos de explosões foram ouvidos na província de Quneitra, depois de um ataque israelense a uma posição do Exército Sírio”, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), organização não governamental sedada no Reino Unido, que tem uma ampla rede de informantes na Síria.

Ruídos de explosões também foram ouvidos nas Colinas de Golã, acrescentou a ONG, sem especificar a sua origem.

De acordo com o OSDH, o ataque a Quneitra causou danos materiais.

A incursão nesta província e os filhos de explosões no Golã coincidem com o anúncio feito pelo Exército israelense, através do X (antigo Twitter), de ataques a "posições terroristas" do Hezbollah, movimento xiita pró-iraniano, baseado no Líbano e aliado do regime sírio.

Desde o início da guerra, provocada por um ataque sem precedente do grupo islâmico palestino Hamas a Israel, em 7 de outubro, os confrontos entre o Hezbollah e Israel deixaram cerca de 20 mortos do lado libanês, a maioria combatentes, mas também um jornalista da agência de notícias Reuters e outros dois civis.

Do lado israelense, morreu pelo menos três pessoas.

