guerra Israel ataca rebeldes huthis do Iêmen e promete 'perseguir' seus líderes Ataques ocorreram após os militares israelenses interceptarem dois drones que, acredita-se, foram lançados a partir do Iêmen nesta semana

Israel bombardeou, nesta sexta-feira (10), alvos dos rebeldes huthis no Iêmen, incluindo uma usina elétrica e dois portos, em resposta ao lançamento de mísseis e drones, e avisou que perseguirá os líderes desse grupo.

Os rebeldes huthis controlam Saná, a capital do Iêmen, e vastas áreas do país. Desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, este grupo aliado do Irã lançou dezenas de mísseis e drones contra Israel.

Os insurgentes afirmam que essas ações são uma demonstração de solidariedade com os palestinos.

"Há alguns instantes [...] caças atacaram alvos militares pertencentes ao regime terrorista huthi na costa ocidental e no interior do Iêmen", informou o Exército israelense em comunicado.

Esses ataques ocorreram após os militares israelenses interceptarem dois drones que, acredita-se, foram lançados a partir do Iêmen nesta semana.

O Exército israelense declarou que atingiu "infraestruturas militares na usina elétrica de Hizaz", que fornece energia central para os huthis, e estruturas militares nos portos de Hodeida e Ras Isa.

No comunicado, o Exército israelense afirmou que os bombardeios foram uma resposta aos ataques dos huthis contra Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou em nota que está punindo os huthis por seus ataques recorrentes.

"Como prometemos, os huthis estão pagando, e continuarão a pagar, um alto preço por sua agressão", afirmou Netanyahu.

O premiê israelense afirmou que os huthis agiam como "um apoderado do Irã" e que servem aos "objetivos terroristas do eixo do Irã" no Oriente Médio.

O ministro israelense de Defesa, Israel Katz, afirmou que Israel vai "perseguir os líderes da organização terrorista huthi".

"O porto de Hodeida está paralisado e o de Ras Isa em chamas: não haverá imunidade para ninguém", afirmou em uma declaração em vídeo.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã "condenou veementemente" os bombardeios, que classificou como "ataques brutais e sem precedentes".

A emissora de televisão dos huthis Al Masirah reportou um morto e seis feridos.

Os participantes da marcha semana na capital do Iêmen em apoio aos palestinos relataram que ouviram explosões.

A Al Masirah informou que o porto de Hodeida, vital para as importações do Iêmen, foi atacado seis vezes, enquanto Ras Isa foi atingido por uma "salva de incursões".

