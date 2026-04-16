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Guerra no Oriente Médio

Israel ataca rodovia que liga Beirute a Damasco

Ataque aconteceu na área de Dahr el Baidar, nas montanhas ao leste da capital

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Fumaça sobe do local de uma série de ataques israelenses que atingiram a cidade de Nabatieh, no sul do Líbano, em 16 de abril de 2026Fumaça sobe do local de uma série de ataques israelenses que atingiram a cidade de Nabatieh, no sul do Líbano, em 16 de abril de 2026 - Foto: Abbas Fakih / AFP

Um ataque israelense contra um veículo na rodovia que liga a capital libanesa, Beirute, à capital síria, Damasco, matou uma pessoa nesta quinta-feira (16), informou a agência de notícias estatal libanesa ANI.

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O ataque aconteceu na área de Dahr el Baidar, nas montanhas ao leste de Beirute, a agência.

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