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Guerra no Oriente Médio Israel ataca rodovia que liga Beirute a Damasco Ataque aconteceu na área de Dahr el Baidar, nas montanhas ao leste da capital

Um ataque israelense contra um veículo na rodovia que liga a capital libanesa, Beirute, à capital síria, Damasco, matou uma pessoa nesta quinta-feira (16), informou a agência de notícias estatal libanesa ANI.

O ataque aconteceu na área de Dahr el Baidar, nas montanhas ao leste de Beirute, a agência.

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