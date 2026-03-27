Israel ataca Teerã e Beirute na madrugada desta sexta(27)
Guerra matou mais de 1.900 pessoas no Irã e quase 1.100 no Líbano
O exército de Israel disse na madrugada desta sexta-feira (27) que realizou uma série de ataques "no coração de Teerã". Fumaça foi vista também em Beirute. Israel deslocou tropas na fronteira com o Líbano. Autoridades israelenses disseram que querem tomar o controle de toda a área ao sul do Rio Litani.
A guerra matou mais de 1.900 pessoas no Irã e quase 1.100 no Líbano. Dezoito pessoas morreram em Israel, enquanto três soldados israelenses também foram mortos no Líbano. Treze membros militares dos EUA morreram, assim como vários civis em terra e no mar na região do Golfo. Milhões de pessoas no Líbano e no Irã foram deslocadas.
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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.