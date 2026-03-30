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Guerra no Oriente Médio

Israel ataca Teerã; Trump diz que acordo com o Irã está próximo

"Acredito que vamos chegar a um acordo com eles, tenho bastante certeza (...) mas já relatamos uma mudança de regime"

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Novos ataques na cidade de Teerã, no IrãNovos ataques na cidade de Teerã, no Irã - Foto: Atta Kenare / AFP

Irã e Israel voltaram a anunciar bombardeios nesta segunda-feira (30), apesar da declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que estaria próximo de um acordo para acabar com o conflito.

A declaração de Trump foi uma tentativa de zombaria dos mercados, nervosos com a falta de perspectiva de fim do conflito, que deixou milhares de mortos e provocou uma crise econômica, com a cotação do petróleo acima de 100 dólares.

O Exército israelense anunciou na manhã de segunda-feira que suas forças atacaram “atualmente infraestruturas militares do regime de terror iraniano ao longo de Teerã”.

Ao mesmo tempo, o Exército do país informou que havia detectado missões lançadas do Irã e que seus "sistemas de defesa estão operando para interceptar a ameaça".

Apesar da persistência do conflito, com ataques por toda a região do Golfo, Trump insistiu que está próximo de um acordo com o Irã.

“Acredito que vamos chegar a um acordo com eles, tenho bastante certeza (...) mas já relatamos uma mudança de regime”, declarou Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One, ao destacar o número de dirigentes iranianos mortos na guerra.

“Estamos lidando com pessoas diferentes de quaisquer outras com as quais já se tenha lidado antes. É um grupo de pessoas totalmente diferente. Então, eu consideraria isso uma mudança de regime”, disse Trump.

Não ficou claro a quem Trump se referia. No primeiro dia da guerra, em 28 de fevereiro, os bombardeios de Israel e dos Estados Unidos mataram o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, que foi substituído por seu filho, Mojtaba Khamenei.

O presidente americano também afirmou que o Irã permitirá o trânsito de 20 petroleiros pelo Estreito de Ormuz, um ponto crucial para onde trafega 20% da produção mundial de petróleo.

O Irã mantém o estreito bloqueado desde o início do conflito.

O barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, subiu 3,23%, a 102,86 dólares, nas negociações do mercado asiático, enquanto o Brent do Mar do Norte, referência do mercado mundial, avançou 2,95%, a 115,89 dólares.

“As pessoas acordam todos os dias preocupados com um futuro incerto”, disse à AFP Farzaneh, uma iraniana de 62 anos, da cidade de Ahvaz. E tudo isso enquanto “ninguém deseja realmente a guerra”, lamentou.

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- Tropas americanas no Irã? -
As especulações sobre o possível envio de tropas americanas ao território iraniano são intensas. O presidente Donald Trump mantém certa ambiguidade a respeito dessa possibilidade.

Segundo o jornal Washington Post, que cita fontes do governo americano que pediram anonimato, o Pentágono se prepara para executar operações terrestres de várias semanas que não seria uma invasão em larga escala, mas incursões de forças especiais no território iraniano.

Na sexta-feira, o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, descartou essa possibilidade, ao insistir em que os "objetivos" da guerra no Irã possam ser realizados sem o envio de tropas terrestres.

Um navio americano de ataque anfíbio, que liderava um grupo com 3.500 marinheiros e integrantes do Corpo de Fuzileiros Navais, chegou na sexta-feira à região.

“Publicamente, o inimigo envia mensagens de negociação e diálogo enquanto, em segredo, planeja uma operação terrestre”, afirmou o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, em comunicado.

“Nossos homens aguardam a chegada dos soldados americanos em terra para atacá-los e punir de uma vez por todos os seus aliados regionais”, anunciou.

Paralelamente, os esforços diplomáticos continuam para tentar acabar com a guerra, iniciada em 28 de fevereiro com uma expedição conjunta de Israel e Estados Unidos contra o Irã.


- parábola sob fogo -
Os ministros das Relações Exteriores da Turquia, Paquistão, Egito e Arábia Saudita estão reunidos desde domingo em Islamabad, a capital paquistanesa, para tratar do conflito.

O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, declarou que seu país está disposto a mediar e sediar "conversas substanciais" entre Estados Unidos e Irã para pôr fim ao conflito, e destacou o apoio crescente a seus esforços de paz.

Contudo, o Irã mantém os ataques contra países do Golfo.

Ao mesmo tempo, o Exército israelense afirmou que lançou um ataque contra uma área em Teerã na qual o Ministério da Defesa do Irã produz componentes essenciais para a produção de mísseis balísticos.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que bombardeou com mísseis balísticos um complexo industrial no sul de Israel em resposta "aos ataques do eixo americano-sionista aos centros industriais" iranianos.

No Líbano, os ataques israelenses provocaram 1.238 mortes desde o início da guerra em 2 de março, incluindo 124 crianças, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou neste domingo que o Exército "expandisse" a zona de segurança no país vizinho para "neutralizar" a ameaça do movimento islâmico xiita Hezbollah.

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) anunciou nesta segunda-feira a morte de um de seus soldados, um indonésio, depois que um projeto atingiu uma de suas posições no sul do país.

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