ORIENTE MÉDIO Israel atacará 'todos os locais do regime' no Irã, diz Netanyahu A declaração foi feita nesse sábado (14)

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou neste sábado (14) que o Exército israelense bombardeará "todos os locais do regime" no Irã, acrescentando que os ataques israelenses representaram um "golpe real" no programa nuclear da República Islâmica.

"Atacaremos todos os locais e alvos do regime dos aiatolás", declarou Netanyahu. "Desferimos um golpe real em seu programa nuclear" desde o ataque massivo contra a República Islâmica na sexta-feira, acrescentou.

Israel lançou na sexta-feira um ataque maciço contra instalações militares e nucleares do Irã, atingindo mais de 200 alvos no país, segundo seu exército.

"O que experimentaram até agora não é nada comparado ao que experimentarão (...) nos próximos dias", acrescentou Netanyahu neste sábado.

"Agimos com toda a força necessária para eliminar essa dupla ameaça que pesa sobre o Estado de Israel", disse, em referência ao programa nuclear do Irã e às suas capacidades de produção de mísseis balísticos.

Os ataques israelenses contra o Irã causaram até agora 78 mortos, segundo um balanço oficial iraniano.

A resposta do Irã deixou três mortos e pelo menos 70 feridos em Israel, segundo as autoridades locais.

