Israel atacou campo de refugiados palestinos no sul do Líbano, diz mídia estatal libanesa

O Exército israelense afirma ter atacado "um centro de comando do Hamas de onde terroristas operavam"

Escombros de um prédio próximo, atingido em janeiro por um ataque israelense na vila de Qannarit, no sul do país, em 16 de fevereiro de 2026.Escombros de um prédio próximo, atingido em janeiro por um ataque israelense na vila de Qannarit, no sul do país, em 16 de fevereiro de 2026. - Foto: Joseph Eid / AFP

O Exército israelense atacou o campo de refugiados palestinos de Ain al-Helweh, no sul do Líbano, nesta sexta-feira (20), informou a mídia estatal libanesa, embora Israel tenha afirmado que se tratava de um "centro de comando" do movimento islamista palestino Hamas.

A Agência Nacional de Notícias (NNA) informou que um drone israelense atingiu um bairro dentro do campo de refugiados, inicialmente sem relatar vítimas.

Enquanto isso, o Exército israelense declarou ter atacado "um centro de comando do Hamas de onde terroristas operavam".

Israel continuou seus ataques contra posições no Líbano, apesar do cessar-fogo de 2024, que visava interromper mais de um ano de hostilidades com o grupo libanês Hezbollah.

Israel também atacou alvos do Hamas, incluindo uma incursão ao mesmo campo de refugiados de Ain al-Helweh em novembro do ano passado, que resultou na morte de 13 pessoas.

