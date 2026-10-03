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INTERNACIONAL Israel lança ataque contra líder do Hamas em Gaza e provoca cinco mortes Bombardeio atingiu prédio residencial em Gaza neste sábado (3), segundo autoridades locais

O exército israelense lançou neste sábado, 3, um ataque aéreo contra um dos principais líderes do Hamas em Gaza, em um bombardeio que deixou cinco palestinos mortos, segundo autoridades locais.

O comando militar não informou de imediato se conseguiu eliminar seu alvo, o dirigente Ali al-Amudi.

“O ataque foi realizado enquanto o terrorista se encontrava em um apartamento” utilizado pelo Hamas, afirmou o exército. Segundo a Defesa Civil e um hospital em Gaza, cinco pessoas morreram no ataque aéreo.

Os cinco corpos e vários feridos foram levados ao hospital ao amanhecer, após o bombardeio no bairro de Rimal, na zona oeste da cidade, informou à AFP um responsável do complexo médico Al Shifa.

Ele detalhou que as cinco vítimas eram duas mulheres e suas respectivas filhas, além de um jovem.

O apartamento atacado foi atingido por dois mísseis, o que provocou um incêndio e “danos significativos”, declarou à AFP Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil, o órgão de primeiros socorros no território palestino.

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