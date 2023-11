A- A+

GUERRA Israel apreende 6 mil armas do Hamas em Gaza Mais de 15 mil alvos do grupo terrorista foram atingidos desde o início da guerra, diz porta-voz militar israelense

Em entrevista nesta sexta-feira (10), o porta-voz das Forças Armadas de Israel declarou que cerca de 6 mil armas — incluindo mísseis antitanque, mísseis antiaéreos, foguetes e mísseis de longo alcance, cargas explosivas, munição e explosivos — foram apreendidas na Faixa da Gaza desde o início das incursões terrestres israelenses. Também segundo a organização, mais de 15 mil alvos do grupo terrorista já foram atingidos.

Israel realizou uma série de incursões nos últimos dias que chegaram a um posto militar avançado do Hamas e a uma instalação de treinamento do grupo terrorista, localizada no coração da Cidade de Gaza. Os soldados assumiram o controle do complexo militar e apreenderam uma série de equipamentos e armas.

Em uma das operações terrestres, os militares também assumiram o controla da chamada brigada Tzabra, do Hamas, onde foram encontradas munições, dispositivos eletrônicos e relatórios de inteligência.

Os soldados também tomaram o escritório do irmão do líder do Hamas, Muhammad Sinwar. Ao menos 30 combatentes do grupo terroristas foram mortos, disse Israel.

Segundo Israel, os mais de 15 mil alvos atingidos em pouco mais de um mês da guerra incluem quartéis-generais operacionais, infraestruturas terroristas, infraestruturas de foguetes, depósitos militares e armazéns de logística, alvos de comando e controle, alvos governamentais, alvos de inteligência, locais de lançamento e túneis terroristas.

