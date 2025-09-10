A- A+

MUNDO Israel bombardeia a capital do Iêmen, controlada pelos huthis, segundo emissora do grupo rebelde Os rebeldes iemenitas, apoiados pelo Irã, prometeram intensificar suas ações contra Israel

Israel bombardeou, nesta quarta-feira (10), a capital do Iêmen, Sanaa, controlada pelos huthis, segundo a emissora de televisão do grupo rebelde.

Um jornalista da AFP ouviu o som de explosões na cidade.

"Agressão israelense na capital, Sanaa", anunciou a rede de televisão huthi Al Masirah no Telegram.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre o Hamas e o Exército israelense, em outubro de 2023, os huthis lançaram inúmeros ataques com drones e mísseis contra Israel. O grupo afirma agir em solidariedade aos palestinos.

Em resposta, Israel lançou vários ataques contra o Iêmen, visando portos controlados pelos huthis e a capital, Sanaa, também controlada pelos insurgentes.

Em 28 de agosto, o então primeiro-ministro iemenita, Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, nove ministros e dois funcionários de gabinete foram mortos em um bombardeio israelense contra Sanaa.

Após o ataque, os rebeldes iemenitas, apoiados pelo Irã, prometeram intensificar suas ações contra Israel.

