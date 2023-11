A- A+

Israel Israel bombardeia casa de líder político do Hamas em Gaza Endereço ligado a Ismail Haniyeh seria usado por líderes do grupo palestino para projetar ataques terroristas contra Israel, informaram as Forças Armadas do Estado judeu

As Forças Armadas de Israel afirmaram ter bombardeado a casa do líder do braço político do Hamas, Ismail Haniyeh, na madrugada desta quinta-feira. Não está claro se o ataque aéreo, lançado a partir de jatos israelenses, deixou mortos.

Ainda de acordo com os militares israelenses, o endereço ligado a Haniyeh, que atualmente mora no Catar, era utilizado como ponto de encontro por autoridades do grupo terrorista palestino para planejar os ataques contra o Estado judeu.

Um vídeo compartilhado pelas redes sociais mostra o momento da explosão. Um projétil pode ser visto sendo disparado contra uma área residencial. Pouco depois, a gravação capta a explosão.

Conhecido como “Abu Al-Abd” e autodenominado premier do Hamas, Ismail Haniyeh tem 60 anos e vive em Doha, no Catar. Ele é o chefe do gabinete político do Hamas e foi primeiro-ministro do governo palestino, entre 2006 e 2007. Já foi preso por Israel por várias vezes, e chegou a ser expulso do país e enviado para o Líbano.

Em 2021, uma reportagem da revista Arab Weekly publicou vídeos em redes sociais que mostravam Haniyeh jogando futebol ao lado de arranha-céus da capital do Catar, e sendo recebido com tapete vermelho por altos funcionários do país. Sua fortuna é estimada entre US$ 3 bilhões e 4 bilhões (entre R$ 15 bilhões e 20 bilhões) , segundo o jornal israelense Globes.

Recentemente, Haniyeh foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, em Doha. No começo do mês, o líder do Hamas participou de uma reunião, no Egito, com general Abbas Kamel, chefe da Inteligência do país, sobre a situação em Gaza.

