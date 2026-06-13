Israel bombardeia o sul do Líbano após emitir alerta de evacuação
A agência estatal de notícias (NNA) informou que ataques aéreos israelenses atingiram várias áreas, especialmente nos arredores da cidade de Nabatieh, no sul do país
O Líbano informou neste sábado (13) sobre novos ataques no sul do país, enquanto o Exército de Israel emitiu alertas de evacuação e advertiu que voltaria a atacar o movimento pró-iraniano Hezbollah.
Esses novos bombardeios ocorreram enquanto Estados Unidos e Irã indicavam estar próximos de alcançar um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio. O acordo poderia incluir também o Líbano, que foi arrastado para o conflito quando o Hezbollah atacou Israel em apoio a Teerã.
O Exército israelense havia emitido duas advertências aos moradores de 24 localidades para que "evacuem suas casas imediatamente e se desloquem para o norte do rio Zahrani", a cerca de 45 km da fronteira sul com Israel.
A agência estatal de notícias (NNA) informou que ataques aéreos israelenses atingiram várias áreas, especialmente nos arredores da cidade de Nabatieh, no sul do país.
Um repórter da AFP na região ouviu explosões em torno de Kfar Remman, local que tem sido repetidamente atacado.
O Exército libanês informou posteriormente que um de seus soldados ficou gravemente ferido após ser atingido por um drone israelense na estrada entre Kfar Remman e Nabatieh.
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A NNA também informou que um ataque israelense matou um líder local em Rihan, na região sul de Jezzine.
No mês passado, Israel declarou que todas as áreas ao sul do rio eram "zonas de combate" e, desde então, tem atacado a região.
O Hezbollah afirmou que seus combatentes lançaram ataques com drones contra veículos militares israelenses no sul.
O grupo islamista também disse ter frustrado uma tentativa noturna de "infiltração" de forças israelenses na área de Kfar Tebrnit, perto de Nabatieh.
O Exército israelense afirmou ainda que "interceptou um alvo aéreo suspeito que cruzou do Líbano para o território israelense". Posteriormente, anunciou que "nas últimas 24 horas foram atacadas mais de 70 infraestruturas terroristas do Hezbollah".
Nem Israel nem o Hezbollah respeitaram um cessar-fogo cuja entrada em vigor havia sido acordada para abril.
O Irã insiste que o Líbano deve fazer parte de qualquer acordo para encerrar a guerra mais ampla no Oriente Médio.