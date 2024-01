A- A+

Guerra Israel bombardeia o sul de Gaza e confronta EUA sobre futuro Estado palestino Várias testemunhas relataram ataques, especialmente em Khan Younis, onde as forças israelenses suspeitam que homens do Hamas estejam escondidos

Israel concentrou as suas operações deste sábado no sul da Faixa de Gaza, em uma guerra que está gerando divergências com um de seus principais aliados, os Estados Unidos, devido a divergências sobre a criação de um Estado palestino. Várias testemunhas relataram bombardeios no sul da Faixa, especialmente em Khan Younis, onde as forças israelenses suspeitam que comandos do Hamas estejam escondidos.

Na manhã deste sábado, o Ministério da Saúde do Hamas, que controla Gaza, anunciou que os “ataques” israelenses causaram pelo menos 90 mortes durante a noite. Segundo esta fonte, as operações israelenses em Gaza deixaram 24.762 mortos, maioritariamente mulheres e menores, e mais de 62 mil feridos.

O conflito começou em 7 de outubro com um ataque sem precedentes contra o território israelense por parte deste grupo islâmico, classificado como “terrorista” pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

Militantes do Hamas mataram 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada no balanço oficial israelense, e sequestraram outras 250, das quais cerca de uma centena foram libertadas durante uma trégua em novembro.

Na sexta-feira, familiares dos reféns ainda mantidos em cativeiro organizaram um protesto em frente à residência privada do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a quem exigem um acordo que permita a sua libertação, segundo a imprensa local.

"Quase tudo destruído"

Além da sua operação militar, Israel mantém um “cerco total” a Gaza desde 9 de outubro e exerce um bloqueio praticamente total à entrada de água, alimentos, medicamentos e combustível. A Organização Mundial da Saúde lamentou as “condições de vida desumanas” dos 2,4 milhões de habitantes deste território devastado.

Segundo Enrico Vallaperta, que retornou de uma missão de várias semanas em Gaza para Médicos Sem Fronteiras (MSF), “quase tudo está destruído e o que não está está superpovoado”. A Unicef afirmou na sexta-feira que quase 20 mil bebês nasceram no “inferno” em Gaza desde o início da ofensiva israelense, enquanto a ONU Mulheres expressou preocupação com o número de “mulheres e crianças” mortas.

Apesar dos apelos da ONU e de grande parte da comunidade internacional para um cessar-fogo, o primeiro-ministro israelense disse nesta sexta-feira que a guerra continuará até “a eliminação dos chefes terroristas” e “o regresso dos reféns para casa”.

Conflito Biden-Netanyahu

Os Estados Unidos, principal aliado de Israel e principal apoio nesta guerra contra o Hamas, apelaram nas últimas semanas à redução das vítimas civis em Gaza e defenderam a criação de um Estado palestino como garantia da segurança regional. No entanto, Netanyahu afirmou que Israel deve “ter o controle da segurança de todo o território a oeste do rio Jordão”, o que “contradiz a ideia” de um Estado palestino.

O primeiro-ministro conversou por telefone com o presidente dos EUA, Joe Biden, sobre a viabilidade desta solução de “dois estados”. Após a conversa, a primeira em quase um mês, Biden “ainda acredita na perspectiva e na possibilidade” de um Estado palestino, mas “reconhece que será necessário muito trabalho para chegar lá”, disse o porta-voz da Casa Branca, John Kirby.

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, sustentou que a “solução de dois Estados deve ser imposta de fora para trazer a paz” e acusou Netanyahu de estar a “boicotar” este caminho.

“Para evitar isso, eles próprios criaram o Hamas. O Hamas foi financiado pelo governo israelense para tentar enfraquecer a Autoridade Palestina do Fatah”, continuou ele.

O conflito em Gaza agrava as tensões entre Israel e grupos armados na região apoiados pelo Irã, como o Hezbollah libanês ou os Houthis iemenitas. O exército israelense disse ter atacado posições do Hezbollah no sul do Líbano, enquanto o grupo reivindicou três ataques na direção oposta e prometeu "um verdadeiro revés" a Israel se decidisse "expandir a sua agressão".

No Iêmen, os Estados Unidos bombardearam novamente posições rebeldes Houthi depois de terem assumido a responsabilidade por um ataque a um petroleiro americano no Golfo de Aden.

