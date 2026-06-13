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CONFLITO Israel bombardeia o sul do Líbano Os bombardeios atingiram as localidades de Rihan e Sujud, perto de Nabatieh

O Exército israelense bombardeou o sul do Líbano neste sábado (13), pouco depois de advertir que voltaria a atacar o movimento pró-Irã Hezbollah e de pedir a evacuação de quase 20 localidades da região, informou a agência nacional de notícias libanesa ANI.

Os bombardeios atingiram as localidades de Rihan e Sujud, perto de Nabatieh, segundo a agência.

O coronel Avichay Adraee, porta-voz em língua árabe do Exército israelense, havia recomendado um pouco antes que os moradores abandonassem "imediatamente" quase 20 localidades na região de Nabatieh.

Em sua mensagem nas redes sociais, ele afirmou que o Exército atacaria "com força".

"Qualquer pessoa que estiver perto de instalações do Hezbollah ou de material bélico coloca sua vida em risco", acrescentou o porta-voz.

Israel e Hezbollah estão em guerra desde 2 de março, quando o movimento xiita atacou o Estado hebreu em solidariedade ao seu patrocinador, o Irã, que havia sido atacado dois dias antes pelos Estados Unidos e pelo Exército israelense.

Uma trégua entre as partes está, em tese, em vigor desde meados de abril, mas as hostilidades prosseguiram desde então.

Israel, que já atacou centenas de alvos do Hezbollah, ocupa parte do sul do Líbano e, segundo depoimentos de moradores e fotografias da AFP, destruiu várias localidades na região.

O Irã exige que o acordo que está sendo negociado com os Estados Unidos para acabar com a guerra iniciada em 28 de fevereiro inclua o Líbano.

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