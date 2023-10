A- A+

Guerra no Oriente Médio Israel bombardeou Gaza com 4.000 toneladas de explosivos desde sábado, diz Exército Anúncio foi realizado pelas Forças de Defesa de Israel

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram nesta quinta-feira (12) que bombardearam o território palestino da Faixa de Gaza, governada pelo movimento islamista Hamas, com 4.000 toneladas de explosivos desde sábado (7).

"Foram descarregadas cerca de 6.000 bombas na Faixa de Gaza, com um peso total de 4.000 toneladas de explosivos", dentro da resposta de Israel ao ataque lançado pelo Hamas no sábado, matando "centenas de terroristas", indicaram as IDF em um comunicado.

