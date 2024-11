A- A+

MUNDO Embaixador de Israel em Washington sinaliza cessar-fogo com Hezbollah 'dentro de alguns dias' O acordo busca expulsar o Hezbollah e as tropas israelenses do sul do Líbano

O embaixador de Israel em Washington, Mike Herzog, disse que um acordo de cessar-fogo para acabar com os conflitos entre Israel e o Hezbollah, sediado no Líbano, pode ser alcançado "dentro de alguns dias".



Herzog disse à Rádio do Exército Israelense nesta segunda-feira, 25, que ainda havia "pontos a finalizar" e que qualquer acordo exigia concordância do governo. Mas ele afirmou que "estamos perto de um acordo" e que "isso pode acontecer em poucos dias".



Entre as questões pendentes está uma demanda israelense de reservar o direito de agir caso o Hezbollah viole suas obrigações. O acordo busca expulsar o Hezbollah e as tropas israelenses do sul do Líbano.

Israel acusa o Hezbollah de não aderir a uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) que encerrou a guerra de 2006 entre os lados que fizeram disposições semelhantes, e Israel tem preocupações de que o Hezbollah possa ensejar um ataque fronteiriço no estilo Hamas do sul do Líbano se mantiver uma presença pesada na região.



O Líbano diz que Israel também violou a resolução de 2006. Reclama sobre jatos militares e navios de guerra entrando em território libanês mesmo quando não há conflito ativo. Fonte: Associated Press

