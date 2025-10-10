A- A+

CESSAR-FOGO EM GAZA Israel completa primeira fase de retirada de Gaza "O período de 72 horas para a libertação dos reféns começou" diz o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff

O Exército israelense concluiu a primeira fase de sua retirada de Gaza, dando início ao período de 72 horas para o movimento islamista Hamas libertar reféns, informou o enviado dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (10).

O Comando Central do Exército dos EUA "confirmou que o Exército israelense concluiu a primeira fase de sua retirada em direção à linha amarela às 12h00, horário local", disse o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, na plataforma X. "O período de 72 horas para a libertação dos reféns começou".

CENTCOM has confirmed that the Israeli Defense Forces completed the first phase withdrawal to the yellow line at 12PM local time. The 72 hour period to release the hostages has begun. — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) October 10, 2025

