GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Israel confirma a morte de porta-voz do braço armado do Hamas

Hamas não comentou a informação

Israel Katz, chanceler israelenseIsrael Katz, chanceler israelense - Foto: Tobias Schwarz/AFP

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou neste domingo (31) que o porta-voz das Brigadas Ezedin al Qasam, o braço armado do movimento palestino Hamas, foi "eliminado" em Gaza em um ataque do Exército do país.

"O porta-voz terrorista do Hamas, Abu Obeida, foi eliminado em Gaza e se uniu a outros (indivíduos) eliminados do eixo do mal do Irã, do Líbano e do Iêmen nas profundezas do inferno", afirmou Katz em sua conta na rede social X.

O Hamas não comentou a informação.

