MUNDO Israel confirma ataques a alvos militares no Irã, incluindo instalações nucleares; veja vídeos Ofensiva ocorre em meio ao acirramento das tensões no Oriente Médio

As Forças Armadas de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram na noite desta quinta (madrugada de sexta no horário local) " ataques a dezenas de alvos militares, incluindo alvos nucleares em diferentes áreas do Irã".



Ofensiva ocorre em meio ao acirramento das tensões no Oriente Médio, e alertou sua população para o risco iminente de uma retaliação com "mísseis e drones" vindos do território iraniano.

BREAKING: MORE VIDEOS COMING OUT OF ATTACK ON TEHRAN IRAN pic.twitter.com/y8xtOvNKXc — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 13, 2025

"Hoje, o Irã está mais perto do que nunca de obter uma arma nuclear. Armas de destruição em massa nas mãos do regime iraniano representam uma ameaça existencial ao Estado de Israel e ao mundo em geral. O Estado de Israel não tem escolha a não ser cumprir a obrigação de agir em defesa de seus cidadãos e continuará a fazê-lo em todos os lugares onde for necessário, como fizemos no passado", diz o IDF.





Nas redes sociais, vídeos mostram locais que teriam sido alvos destes ataques. Segundo o jornal Times of Israel, as Forças Armadas israelenses confirmaram que o alvo é o programa nuclear iraniano, cumprindo uma ameaça que pairava no ar nos últimos dias, e que chegou a ser ventilada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, nesta quinta-feira.

Os militares, citados pela publicação, dizem que dezenas de instalações relacionadas a atividades nucleares e ligadas às Forças Armadas e à Guarda Revolucionária estão sendo bombardeadas na operação intitulada "Nação de Leões". Imagens da TV iraniana mostram imagens de várias explosões em Teerã, e fontes do governo israelense, ouvidas pelo jornal Haaretz, afirmam que instalações ligadas ao programa de mísseis balísticos também foram atingidas.

BREAKING: Israel is currently striking the capital of Iran pic.twitter.com/HWufUz7gZQ — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 13, 2025

— O que posso ver são duas grandes chamas e fumaça saindo de duas bases militares no leste de Teerã — disse um morador de Teerã ao New York Times, acrescentando ter identificado ao menos dois caças da Força Aérea Israelense.

Na justificativa, os militares israelenses afirmam que o Irã acumulou urânio suficiente para construir "várias bombas atômicas" em questão de dias, e que agiu contra uma "ameaça iminente" — Teerã nega ter planos para militarizar suas atividades nucleares, embora tenha demonstrado a capacidade de enriquecer urânio em níveis próximos ao necessário para construir uma ogiva nuclear.

Em comunicado, o ministro da Defesa Israelense, Israel Katz, afirmou que “após o ataque preventivo do Estado de Israel contra o Irã, um ataque com mísseis e drones contra o Estado de Israel e sua população civil é esperado em um futuro imediato”. Na rede social X, as Forças Armadas emitiram novas ordens à população, também antecipando uma possível retaliação iraniana.

"Após uma avaliação da situação, foi decidido que a partir de hoje às 3h00 (horário local), haverá uma mudança imediata na política de defesa do Comando da Frente Interna. Como parte das mudanças, foi decidido mover todas as regiões do país de uma classificação de atividade completa para uma classificação de atividade necessária", diz a publicação.

"As diretrizes incluem: proibição de atividades educacionais, reuniões e locais de trabalho, exceto para negócios essenciais. As diretrizes publicadas pelo Comando da Frente Interna por meio dos canais de distribuição oficiais devem continuar sendo seguidas. As diretrizes completas serão atualizadas no Portal Nacional de Emergência e no aplicativo do Comando da Frente Interna."

